Экотехнопарк в Усолье-Сибирском сможет перерабатывать 37,6 тыс. т отходов с ртутью в год

ИРКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Экотехнопарк "Восток", который госкорпорация "Росатом" построит в городе Усолье-Сибирское Иркутской области на месте бывшего предприятия "Усольехимпром", сможет перерабатывать ежегодно 37,6 тыс. тонн ртутьсодержащих отходов и 12,4 тыс. тонн отходов, содержащих смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов и кислот. Об этом говорится в предварительных материалах оценки воздействия объекта на окружающую среду, размещенных на сайте структуры Росатома ООО "Русатом Гринвэй".

"Проектная мощность ПТК (производственно-технического комплекса - прим. ТАСС) "Восток" - 50 тыс. т в год, в том числе 37,6 тыс. т в год ртутьсодержащих отходов и 12,4 тыс. т в год отходов, подлежащих обработке и утилизации с использованием физико-химических методов (фильтрации, осаждения, нейтрализации); срок службы объекта - 30 лет", - указано в материалах.

В экотехнопарке планируется утилизировать и перерабатывать отходы I (чрезвычайно опасные) и II (высокоопасные) классов опасности, которые образуются прежде всего на предприятиях Иркутской области. Также предполагается принимать отходы с предприятий других регионов, удобно расположенных с точки зрения логистики. Отмечается, что технологии, которые будут применяться, соответствуют стандартам, входящим в информационные справочники по наилучшим доступным технологиям в этой сфере.

Производственное влияние

Как указано в документах, предприятие не будет оказывать влияние на существующий уровень качества атмосферного воздуха. "В период эксплуатации экотехнопарка "Восток" прогнозируется поступление в атмосферный воздух 50 ингредиентов общим валовым выбросом ориентировочно 105 тонн в год. В основном это общепромышленные загрязнители азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, серы диоксид, взвешенные вещества и пыль, а также углеводороды, хлор, гидрохлорид, аммиак, тяжелые металлы. <…> По суммарному расчету по всем ингредиентам (объединенный результат) установлено, что на границе СЗЗ (санитарно-защитной зоны - прим. ТАСС) расчетный уровень загрязнения составляет 0,21 ПДК (предельно допустимую концентрацию - прим. ТАСС) от нормативных величин", - сказано в материалах.