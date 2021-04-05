В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на 95-летнего ветерана

КРАСНОЯРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на 95-летнего пенсионера в поселке Зыково под Красноярском. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном главке МВД.

Утром понедельника в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что накануне в Зыково Березовского района в одном из многоквартирных жилых домов неизвестный избил мужчину 1926 г. р., похитив 20 тысяч рублей. По информации депутата Березовского районного совета Марины Якубенко, нападение совершено на Геннадия Губина, одного из двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе на данный момент. По ее словам, избили ветерана в собственной квартире.

"Следователи <...> возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - сообщили в главке полиции.

Полицейские опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Ведется розыск подозреваемого.

По информации прокуратуры, ветеран проживает один. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация ему не потребовалась.

В пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили журналистам, что в настоящее время прокурором уголовное дело изъято из полиции и передано для дальнейшего расследования в СК.