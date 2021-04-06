В Красноярске арестовали фигуранта дела о мошенничестве при закупках в краевой больнице

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска арестовал бизнесмена Сергея Вакуленко, подозреваемого в мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса краевой клинической больницы. Об этом сообщили журналистам в краевом суде.

В январе Вакуленко, подозреваемый в хищениях при закупках оборудования для нового корпуса больницы, был отправлен под домашний арест. По словам источника ТАСС, Вакуленко сейчас заключен под стражу по новому уголовному делу, также возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Центральный районный суд. Арест до 29 мая 2021 года [по] ч. 4 ст. 159 УК РФ", - сообщил представитель суда.

2 апреля в рамках расследования уголовного дела о закупках в краевой больнице в аэропорту Геленджика в Краснодарском крае был задержан исполнительный директор строительной компании "Сибиряк", одного из крупнейших застройщиков в Красноярске, Константин Егоров. 3 апреля он был этапирован в Красноярск и арестован до 29 мая.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Вакуленко, в том числе должен был поставить в больницу 22 дефибриллятора-монитора корейского производства, но он закупил оборудование китайского производства, более дешевое и с худшими техническими характеристиками. Следствие подозревает, что Вакуленко и Егоров организовали экспертизу, в рамках которой обосновалась замена поставляемого оборудования. В августе 2019 года исполнительный директор компании подписал акт сдачи-приемки поставленного оборудования.

О реконструкции больницы

В рамках реконструкции краевой больницы в конце 2019 года был открыт новый хирургический корпус стоимостью 7,4 млрд рублей. Предполагалось, что он будет построен к Универсиаде до конца 2018 года, но позднее сроки сдвинулись. Краевые власти объясняли задержку сроков тем, что на начальном этапе конкурсные процедуры длились семь месяцев из-за судебных обращений и жалоб потенциальных участников строительства в антимонопольные органы.

Компания "Сибиряк" основана в 1989 году и является одним из крупнейших застройщиков в Красноярске. Компания занималась строительством ряда объектов Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске.