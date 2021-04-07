Долги по зарплатам на заводе станков в Новосибирске составляют более 9 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Задолженность по зарплатам перед работниками отключенного от электроэнергии из-за долгов новосибирского завода "Тяжстанкогидропресс", одного из крупнейших производителей станков в РФ, составляет 9,1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в государственной инспекции труда по Новосибирской области в среду.

6 апреля Ростехнадзор приостановил работу литейного цеха завода из-за нарушений техники безопасности. Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил журналистам, что в планах руководства предприятия на начало марта сокращение 250 сотрудников. При этом Витухин признал, что не видит перспектив работы завода в сложившейся ситуации, если на нее не обратят внимание крупные федеральные игроки, такие как госкорпорация "Ростех". Трудности предприятия он назвал самыми напряженными на рынке города.

"По состоянию на конец марта оставалась задолженность 9,1 млн", - сказал собеседник агентства.

По оценке трудовой инспекции, ситуация на заводе сложилась "крайне тяжелая". Проверка инспекции составила протокол и направила материалы в мировой суд для привлечения к административной ответственности, а также в связи с наличием задолженности более двух месяцев, материалы были направлены в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Жалобу о невыплате заработной платы подал также бывший гендиректор завода Александр Журавлев.

"Проблема в том, что у них арестованы счета и они не могут средствами воспользоваться. Единственный выход из этой ситуации такой: они на комиссии по трудовым спорам выдают удостоверения по каждому работнику. Это удостоверение имеет силу исполнительного листа, которое передается в банковскую организацию, и тогда деньги могут списать конкретному работнику. Таким образом были выплачены около 900 тысяч", - сказал собеседник агентства.

Частичное погашение задолженности

"Тяжстанкогидропресс" с 2018 года частично погасил задолженность перед сотрудниками по зарплате в размере 50 млн рублей после вмешательства прокуратуры, сообщили ТАСС в прокуратуре Новосибирской области.

"В связи с выявленными нарушениями прав граждан на своевременную и в полном размере оплату труда руководству организации неоднократно вносились представления, должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Всего после прокурорского вмешательства работникам организации выплачены долги на общую сумму более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС пресс-службе управления Федеральной налоговой службы России по региону, для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, были арестованы средства завода в банках "Левобережный" и БКС.

В прокуратуре добавили, что на предприятии создана комиссия по рассмотрению трудовых споров. Также ранее суд оценил сделки с акциями завода в деле о банкротстве основного акционера, сервисного металлоцентра "Стиллайн", и пришел к выводу, что банк БКС утратил статус его залогового кредитора. Вывод ликвидного актива из конкурсной массы не произошел, иных фактов вывода имущества органы прокуратуры также не установили.

О ситуации и заводе

Энергоснабжающие организации 31 марта отключили от электроэнергии завод "Тяжстанкогидропресс" в связи с долгом. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться на производственном простое. Ранее прокуратура выявила на предприятии долг перед сотрудниками в размере более 2 млн рублей.

С 2017 года у завода сменились три собственника и пять генеральных директоров. В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к сервисному металлоцентру "Стиллайн", который оформил в "БКС Банке" кредит на сумму 750 млн рублей, поручителем выступил "Тяжстанкогидропресс". После того, как с выплатой кредита возникли затруднения, "Стиллайн" признали банкротом. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом "Тяжстанкогидропресс" перешло к группе БКС. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщали, что поиск решения по выходу из ситуации продолжат с участием руководителей предприятия, основных потребителей продукции завода, правительства Новосибирской области, АО "БКС Банк", Ассоциации "Станкоинструмент".

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основано в Новосибирске в 1939 году.

В новость были внесены изменения (12:49 мск) - добавлены комментарии прокуратуры и ФНС.