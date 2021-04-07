В Канске переселят жителей дома, где произошло обрушение

КРАСНОЯРСК, 7 апреля. /ТАСС/. Жителей дома в Канске в Красноярском крае, где во вторник произошло обрушение стены, до конца недели переселят в резервный жилой фонд. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города в среду.

Во вторник вечером рухнула стена в доме на улице Красноярской. Из дома, по информации Следственного комитета, было эвакуировано 42 человека, из них 18 детей. Пострадавших при обрушении не было. Часть жителей разместилась в пункте временного размещения в гостинице "Сибирь", другие переселились к родственникам.

"До конца недели жители будут переселены в маневренный жилой фонд из гостиницы <...>. Сейчас сотрудники администрации предлагают жилье, и они будут выбирать и будут там жить до того момента, как будет определена судьба дома", - сказал представитель мэрии.

По словам собеседника агентства, сегодня дом обследован комплексом "Струна", завершена расчистка завалов, жители смогли забрать вещи, сейчас идет ограждение территории. Для осуществления жителям социальных выплат объявлен режим локального ЧС.

Дом 1955 года постройки был признан администрацией города подлежащим реконструкции, однако прокуратура через суд добивается его сноса.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По информации СК, жильцы несколько дней назад сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома.