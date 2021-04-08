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Полпред в СФО назвал экономические проблемы Тувы, с которыми столкнется врио главы региона

По мнению Сергея Меняйло, это трудности в строительном комплексе и сфере логистики

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг, накануне назначенный на должность президентом РФ Владимиром Путиным, столкнется с проблемами строительного комплекса и сферы логистики региона, решить их без реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона сложно. Об этом в четверг сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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"Там очень много экономических проблем, есть объективные причины. Не то, что там люди плохие и не работают, нет. Есть трудности с логистикой, с экономикой с точки зрения строительного комплекса", - перечислил полпред.

Он напомнил, что по поручению президента правительство РФ утвердило отдельные программы социально-экономического развития для некоторых регионов, в том числе и для Республика Тыва. Без реализации этих мероприятий, в том числе со стороны федерального центра, решить имеющиеся в регионе проблемы будет сложно.

Ранее Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Владислава Ховалыга.

Ховалыг является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичТываХовалыг, Владислав Товарищтайович
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