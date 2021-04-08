Глава Приангарья поручил заняться расчисткой русла реки, подтопившей дома в поселке Залари

ИРКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному Минприроды решить вопрос с расчисткой русла реки Заларинка, которая вышла из берегов и, по последним данным, подтопила восемь жилых домов и 24 участка в поселке Залари. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

"По словам главы муниципального образования, река нуждается в расчистке русла. <…> Губернатор Игорь Кобзев поручил региональному министерству природных ресурсов проанализировать ситуацию на месте. И проработать вопрос о необходимости расчистки русла реки Заларинка", - говорится в сообщении.

В подтопленных домах проживают 13 взрослых и десять детей. Пока они разместились у родственников. Глава региона поручил организовать дополнительные пункты временного размещения (ПВР) людей на случай ухудшения ситуации. Сейчас в поселке развернут один ПВР на 150 человек на базе школы.

Как сообщал ТАСС, информация о подтоплениях в поселке Залари поступила в МЧС в четверг. Изначально было известно о трех подтопленных домах и 24 участках. Уровень воды в реке Заларинка составляет 190 см при критическом 180 см. В поселке, где проживают около 10 тыс. человек, введен режим повышенной готовности.

Залари - крупный рабочий поселок в Иркутской области примерно в 200 км от Иркутска.