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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике

Объекты Норильской обогатительной фабрики вывели из эксплуатации

Решение принято до устранения нарушений промышленной безопасности

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Здания и сооружения Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", где в феврале произошло масштабное обрушение конструкций, повлекшее гибель троих рабочих, выведены из эксплуатации до устранения нарушений. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Красноярского края.

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Что известно об обрушении на норильской фабрике
Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Прокуратура в организацию внесла представление с требованием о приостановке эксплуатации аварийных зданий и сооружений, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, такие объекты незамедлительно были выведены из эксплуатации до устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Прокуратура края в ходе проверки установила, что здания и сооружения фабрики работали без заключения экспертиз промышленной безопасности. Были также возбуждены административные дела о грубом нарушении требований промышленной безопасности.

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.

Теги
РоссияКрасноярский крайОбрушение на Норильской обогатительной фабрике
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