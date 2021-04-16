Объекты Норильской обогатительной фабрики вывели из эксплуатации

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Здания и сооружения Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", где в феврале произошло масштабное обрушение конструкций, повлекшее гибель троих рабочих, выведены из эксплуатации до устранения нарушений. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Красноярского края.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Прокуратура в организацию внесла представление с требованием о приостановке эксплуатации аварийных зданий и сооружений, по результатам рассмотрения которого требования прокурора удовлетворены, такие объекты незамедлительно были выведены из эксплуатации до устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Прокуратура края в ходе проверки установила, что здания и сооружения фабрики работали без заключения экспертиз промышленной безопасности. Были также возбуждены административные дела о грубом нарушении требований промышленной безопасности.

20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.