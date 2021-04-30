Ростехнадзор временно запретил работы на угольном разрезе в Кузбассе, где погиб машинист

КЕМЕРОВО, 30 апреля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора временно запретило ведение горных работ на угольном разрезе "Виноградовский" (входит в Кузбасскую топливную компанию, КТК) в Беловском районе Кузбасса, где в конце 2020 года при обрушении породы погиб рабочий. По итогам проверки в суд направлено дело о приостановке горных работ на 90 суток из-за риска повторного обрушения, сообщается на официальном сайте ведомства в пятницу.

"Горные работы велись с нарушением проектных решений, что привело к образованию опасной зоны, снижению устойчивости борта, что может привести к обрушению борта горной выработки. С учетом выявленных нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью работников при дальнейшем ведении горных работ, в отношении юридического лица "Разрез Виноградовский" оформлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения и принятия решения о приостановлении деятельности сроком до 90 суток", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в декабре 2020 года во время добычи угля на разрезе обрушилось около 60 тыс. кубометров глины с борта выработки. Под завалами оказался экскаватор с машинистом, работник погиб. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Разрез "Виноградовский" расположен в Беловском районе Кемеровской области в границах Караканского угольного месторождения. Предприятие работает с 2004 года с проектной мощностью 3 млн тонн угля марки "Д" в год. Добываемый уголь реализуется в качестве энергетического топлива.