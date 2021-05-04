В трех торговых центрах Иркутска открылись мобильные пункты вакцинации

ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Жители Иркутской области смогут привиться от коронавируса в трех торговых центрах Иркутска. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Мобильные пункты вакцинации развернулись в ТРЦ "Новый", ТЦ "Европарк" и ТРЦ "Юбилейный". В первом прививку можно сделать с 14:00 до 18:00. Сегодня пациентами мобильного пункта уже стали более 30 человек. В торговом центре Ленинского района медики будут принимать с 11 мая с 15:00 до 20:00, а в микрорайоне Юбилейном - с 5 мая с 13:00 до 18:00. Работа мобильных пунктов вакцинации запланирована на период прививочной кампании от COVID-19", - говорится в сообщении.

Накануне в Иркутскую область поступило более 53 тыс. доз вакцины "Гам-ковид-вак". В настоящее время ее доставляют в прививочные пункты. Работают 62 прививочных пункта в 54 медицинских организациях региона. По состоянию на 4 мая 2021 года, первым компонентом вакцины привиты 193 128 человек, полный курс вакцинации прошли 115 332 человека.

С начала пандемии в Иркутской области, по данным на 3 мая, выявлено 66 583 случая коронавируса, в том числе 123 за последние сутки. Выздоровели 63 583 человека, умерли 2 264.