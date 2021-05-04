Ми-8 вывез пострадавших с перевала в Туве, где опрокинулся автомобиль

КЫЗЫЛ, 4 мая. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 вывез с перевала "Нарын" в Туве, где при опрокидывании автомобиля "Урал" с пассажирами трое получили травмы, 14 человек, в том числе троих пострадавших. Детей среди травмированных нет, сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по республике сообщила, что, по предварительным данным, пострадали пять человек, из них двое детей.

"Опрокинувшийся "Урал" уже поднят. По результатам осмотра травмы получили три человека, среди пострадавших, к счастью, детей нет. Борт Ми-8 санавиации вылетел в Кунгуртуг с 14 людьми, из них три травмированы. Оставшиеся девять человек могут сами на "Урале" доехать до родного села", - написал Ховалыг.

В республиканском МВД сообщили ТАСС, что машина ехала в село Кунгуртуг - отдаленный населенный пункт в Тере-Хольском районе на востоке Тувы.