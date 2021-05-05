Росприроднадзор вновь выявил нарушения на заводе "Омскшина"

ОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) провела проверку на заводе "Омскшина" и повторно выявила 19 нарушений, часть из которых предприятие должно было устранить после предписания надзорного органа, сообщается в среду в Едином реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ. В частности, в сточных водах завода зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ.

В декабре 2020 года Росприроднадзор сообщил о выявлении на "Омскшине" 59 нарушений природоохранного законодательства. Среди них - превышение лимитов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, неправильные расчеты по выбросам, загрязнение водных объектов региона.

"Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения АО "Омскшина" предписания от 27.11.2020 <…>, срок для исполнения которого истек", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор повторно выявил, что в сточных водах завода превышена разрешенная концентрация загрязняющих веществ: нефтепродуктов в пять раз, БПК (биологическое потребление кислорода, показатель загрязненности органическими веществами) - в 4,4 раза. В сбросах реку Омь были обнаружены алюминий, марганец и медь, которые не включены в разрешительные документы.

Летом 2020 года местные блогеры и СМИ опубликовали видеоролик, на котором видно, что из подводного водостока "Омскшины" на поверхность воды всплывают нефтепродукты. Прокуратура Омской области в ходе проверки установила тогда превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Позднее общественники продолжали фиксировать факты выброса загрязняющих веществ из водостока завода.

"Омскшина" также не устранила нарушения по выводу из эксплуатации объектов капитального строительства без реализации мероприятий по охране окружающей среды, без разработки планов по восстановлению природной среды, рекультивации или консервации земель. В ряде цехов завода фактические показатели работы установок очистки газов по-прежнему не соответствуют заявленным техническим характеристикам, следует из единого реестра проверок.

Осенью 2020 года министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов сообщил, что "Омскшина" (входит в холдинг "Кордиант") - одно из немногих предприятий Омска, которое отказалось заключать с регионом соглашение об экосотрудничестве. В рамках этого сотрудничества представители Минприроды могли бы контролировать соблюдение заводом экологического законодательства.