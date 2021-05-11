Каждого шестого подлежащего вакцинации жителя Кузбасса привили от коронавируса

КЕМЕРОВО, 11 мая. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Кузбассе с начала вакцинации поставили уже более 200 тыс. человек - это каждый шестой житель региона из числа тех, кто включен в план вакцинации. Об этом ТАСС сообщила во вторник заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.
"В Кузбассе в план вакцинации от новой коронавирусной инфекции включены 1,2 млн взрослых жителей региона [старше 18 лет]. На сегодняшний день поставили прививку более 200 тысяч человек, то есть 16,8% [или каждый шестой] от подлежащих вакцинации кузбассовцев", - сказала Абросова.
Она также отметила, что из числа привитых более 92 тыс. - это граждане в возрасте от 60 лет и старше, которые находятся в группе риска при заражении коронавирусом. Таким образом, почти 45% вакцинированных в Кузбассе - это люди пожилого возраста. При этом более 70% уже завершили вакцинацию "Спутником V".
По данным регионального Минздрава, в Кемеровской области работают почти 140 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Кроме того, в торговых центрах крупных городов региона - Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Белова - развернуты временные пункты вакцинации, их услугами воспользовались уже более 11,5 тыс. человек.