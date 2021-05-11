Каждого шестого подлежащего вакцинации жителя Кузбасса привили от коронавируса

КЕМЕРОВО, 11 мая. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Кузбассе с начала вакцинации поставили уже более 200 тыс. человек - это каждый шестой житель региона из числа тех, кто включен в план вакцинации. Об этом ТАСС сообщила во вторник заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

"В Кузбассе в план вакцинации от новой коронавирусной инфекции включены 1,2 млн взрослых жителей региона [старше 18 лет]. На сегодняшний день поставили прививку более 200 тысяч человек, то есть 16,8% [или каждый шестой] от подлежащих вакцинации кузбассовцев", - сказала Абросова.