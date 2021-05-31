В Тулуне, где была угроза паводка, начал снижаться уровень воды в реке

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области, где ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка, начал снижаться. Об этом в понедельник сообщила журналистам ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Котова.

"Сегодня началось понижение уровня воды, которое продолжится 1-2 июня", - сказала Котова.

В официальной группе администрации Тулуна во "ВКонтакте" сообщается, что на 12:00 (07:00 мск) уровень воды в реке Ия составляет 705 см при критической отметке 730 см. За четыре часа уровень понизился на 3 см.

Котова отметила, что на других реках области повышение уровня еще может отмечаться в первой половине июня.

На утро понедельника в Иркутской области подтоплены семь приусадебных участков в селе Бирюса Тайшетского района, а также автомобильная дорога в Тулуне, которая ведет к садоводствам. В девяти муниципалитетах региона введен режим повышенной готовности из-за угрозы паводков. В населенных пунктах дежурят спасатели. Они обеспечены беспилотными летательными аппаратами для мониторинга уровня рек. В Иркутске в готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.