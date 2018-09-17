СК начал проверку по факту ДТП с автобусом на Алтае, где пострадали 15 человек

БАРНАУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Следствие в Алтайском крае начало проверку по факту ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 15 пассажиров с различными ушибами, предварительно, не причинившие вреда здоровью. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Проводится проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Мамонтовском районе", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на понедельник на автодороге Павловск - Ребриха - Буканское. Автобус, в котором находились 42 человека, опрокинулся, по предварительным данным регионального главка МЧС, водитель не справился с управлением. На месте происшествия была скользкая дорога - прошел дождь.