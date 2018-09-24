Источник: обыски в мэрии Читы связаны с делом экс-председателя комитета по имуществу

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Обыски, прошедшие в понедельник в городской администрации Читы, связаны с уголовным делом бывшего председателя комитета по управлению городским имуществом Сергея Коновалова, сообщил ТАСС источник во властных структурах Забайкальского края.

"Обыски проведены в рамках уголовного дела Коновалова. Его подозревают в том, что он вместе со своим приятелем-бизнесменом приобрел часть находящегося в муниципальной собственности объекта в Центральном районе Читы - строение площадью около 400 квадратных метров и участок земли в 30 соток. Стоимость объекта оценивалась в 4,7 млн рублей, однако Коновалов и его сообщник дали взятку оценщикам, и те указали в документах заниженную стоимость. В итоге объект оказался в распоряжении Коновалова за 1,3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Коновалов работал в читинской администрации в 2009-2017 годах. В декабре прошлого года он покинул свой пост по собственному желанию.

Ранее пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю сообщила ТАСС, что в городской администрации Читы идут обыски и выемка документов в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения"), подозреваемым по которому является бывший высокопоставленный сотрудник городской администрации.