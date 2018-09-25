Число пострадавших в аварии с трамваем в Иркутске увеличилось до шести человек

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Два человека обратились в травмпункт после столкновения трамвая и пассажирского автобуса ЛиАЗ в Иркутске - общее число пострадавших в ДТП увеличилось до шести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"Два человека спустя некоторое время после аварии самостоятельно обратились в травмпункт Иркутской городской клинической больницы №1. Их осмотрели, оказали необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение", - сообщила сотрудница пресс-службы.

Были пострадавшие пассажирами трамвая или автобуса, в Минздраве и пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сказать затруднились, сославшись на отсутствие таких данных.

В Минздраве также сообщили, что трое пострадавших, которых увезли с места аварии в больницу, по результатам обследования направлены на амбулаторное лечение.

Первоначально речь шла о четырех пострадавших в аварии, которая произошла во вторник в 7:15 (2:15 мск) по местному времени на перекрестке улиц Депутатская и Советская в районе аэропорта. Травмы получили один пассажир трамвая и три пассажира автобуса. Один человек от госпитализации отказался, трое были направлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливает виновника столкновения.