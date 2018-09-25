{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число пострадавших в аварии с трамваем в Иркутске увеличилось до шести человек

Два человека спустя некоторое время после аварии самостоятельно обратились в травмпункт

ИРКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Два человека обратились в травмпункт после столкновения трамвая и пассажирского автобуса ЛиАЗ в Иркутске - общее число пострадавших в ДТП увеличилось до шести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области.

"Два человека спустя некоторое время после аварии самостоятельно обратились в травмпункт Иркутской городской клинической больницы №1. Их осмотрели, оказали необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение", - сообщила сотрудница пресс-службы.

Были пострадавшие пассажирами трамвая или автобуса, в Минздраве и пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сказать затруднились, сославшись на отсутствие таких данных.

В Минздраве также сообщили, что трое пострадавших, которых увезли с места аварии в больницу, по результатам обследования направлены на амбулаторное лечение.

Первоначально речь шла о четырех пострадавших в аварии, которая произошла во вторник в 7:15 (2:15 мск) по местному времени на перекрестке улиц Депутатская и Советская в районе аэропорта. Травмы получили один пассажир трамвая и три пассажира автобуса. Один человек от госпитализации отказался, трое были направлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливает виновника столкновения.

Теги
РоссияИркутская область
ЦИК передаст думский мандат Кобзона депутату гордумы Иркутска
Это кандидат из федерального списка "Единой России" Александр Якубовский
Читать полностью