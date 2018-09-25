В Новосибирской области планируют привить от гриппа более половины жителей

"В этом году мы планируем привить 52% населения. Это достаточно большие цифры, почти 1,5 млн человек. В прошлом году у нас было 43% населения привито, хотя по плану был 41%", - сказала Позднякова.

НОВОСИБИРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют привить более половины населения от гриппа за время осенней вакцинации 2018 года. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Она уточнила, что увеличение объемов вакцинации связано с желанием снизить количество случаев заболеваемости гриппом. "Когда у нас привито больше 90% населения, то появляется защитный барьер в обществе, это касается любой инфекции", - добавила Позднякова.

Вакцинация против гриппа в Новосибирской области проводится с середины сентября и до конца октября. На сегодняшний день, по словам Поздняковой, уже вакцинировано около 25% взрослых и 20% детей. Ожидается, что среди наиболее распространенных вирусов гриппа, таких как "свиной грипп" А(H1N1), в Новосибирской области будет риск заболеваемости двумя новыми типами: "Сингапурский вирус" (H3N2) и вирус типа B "Виктория".