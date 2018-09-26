На участке Транссиба, где с рельсов сошли грузовые вагоны, частично восстановили движение

ЧИТА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение поездов частично восстановлено на перегоне Куэнга - Приисковая Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), где во вторник с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЗабЖД.

"В 13:57 по местному времени (07:57 мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Куэнга - Приисковая. Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Во вторник в 19:24 местного времени (13:24 мск) на перегоне Куэнга - Приисковая Транссибирской магистрали сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда, и движение по перегону было приостановлено. Это привело к задержке семи пассажирских поездов дальнего следования и одной электрички. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента нет.

На месте происшествия работают восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД создан оперативный штаб.

По факту схода с рельсов вагонов назначена доследственная проверка.