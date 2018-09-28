Жильцы сгоревшей в Томске пятиэтажки получат помощь от властей

ТОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил мэру Томска и соцслужбам оказать необходимую помощь жильцам сгоревшего накануне многоэтажного дома, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

Пожар в жилом доме в Томске на территории Академгородка в Советском районе произошел 27 сентября на площади 500 кв. м. Из здания были эвакуированы 220 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил мэру Томска Ивану Кляйну совместно с социальными службами оказать всю необходимую помощь жителям дома по улице Вавилова, 10, в областном центре, который 27 сентября пострадал от пожара", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в мэрии Томска, в сгоревшем доме проживали 122 семьи - 287 человек. "Всем будет оказана необходимая помощь", - сказали в муниципалитете.