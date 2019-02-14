Глава Хакасии прервал участие в форуме в Сочи из-за коммунальной аварии в Черногорске

ТАСС, 14 февраля. Глава Хакасии Валентин Коновалов прервал поездку в Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум, и возвращается в республику из-за коммунальной аварии в Черногорске. Об этом ТАСС сообщила в четверг руководитель управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

В среду утром произошел порыв на магистральном трубопроводе. В зону отключения теплоснабжения попали 28 социально значимых объектов и 205 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 16,475 тыс. человек. Первая авария была ликвидирована, но на теплосетях был обнаружен второй прорыв. В ночь на четверг часть потребителей удалось подключить по резервной схеме. Сейчас, по уточненным данным республиканского Минстроя, без теплоснабжения находятся 72 жилых дома, приостановлена работа двух школ и пяти детских садов.

"У нас авария на теплотрассе в Черногорске. Он [Коновалов] возвращается", - сказала Пересторонина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства строительства и ЖКХ, в городе организованны пять пунктов для временного пребывания жителей, пока в эти пункты никто не обращался. "Действует горячая линия. По сообщениям жителей, в некоторых квартирах температура воздуха опустилась до плюс 11 градусов", - сказал представитель Минстроя, добавив, что планируются завершить восстановительные работы к вечеру. Сейчас в Черногорске минус 15 градусов.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек.