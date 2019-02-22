В Красноярске намерены выявить все самовольно построенные многоквартирные дома

КРАСНОЯРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края намерена установить количество многоквартирных домов, самовольно построенных в Красноярске, после того, как в одном из таких домов произошел взрыв бытового газа, погибли два человека. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ведомства.

Взрыв газа произошел 14 февраля в самовольно построенном трехэтажном жилом доме по адресу улица Кандагарская, 3. Два человека погибли, 18 жильцов переехали к родственникам.

"К проверке привлечены специалисты службы строительного надзора и жилищного контроля края, органов местного самоуправления, сотрудники ГУ МЧС России <...> Будет установлено количество самовольно возведенных [многоквартирных] жилых объектов, дана оценка организации органами местного самоуправления муниципального строительного надзора, выявлению самовольных строений, полноте принятых мер по их демонтажу", - сообщили в прокуратуре.

По факту взрыва газа было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), собственника дома Владимира Тарасова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве.

Прокуратура направила следователям материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновников департамента городского хозяйства по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). Чиновники направили документы в службу судебных приставов о судебном решении о сносе дома в конце декабря 2018 года, тогда как это решение было вынесено судом еще в феврале 2016 года.