Второй подрядчик через суд потребовал доплатить за объекты Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Строительное монтажное управление № 7 (СМУ №7) вслед за компанией "Сибиряк" потребовало от управления капитального строительства (УКС) Красноярского края доплатить за строительство объектов Универсиады. Арбитражный суд зарегистрировал два иска компании на 108,7 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Компания вела строительство на хафпайп-комплексе и административно-тренерском блоке "Фристайл" в Академии зимних видов спорта, являющейся объектом Универсиады в Красноярске.

"Поступили исковые заявления ООО "Строительное монтажное управление № 7" о взыскании с краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" 108,7 млн рублей стоимости дополнительных работ по государственным контрактам на строительство спортивных объектов", - говорится в сообщении суда.

По информации истца, на хафпайп-комплексе подрядчик выполнил дополнительные работы на 58 млн рублей, в блоке "Фристайл" - 50,7 млн рублей. Однако УКС отказался доплатить за эти работы. В арбитраже сообщили, что решение о принятии исков в производство будет вынесено в течение пяти рабочих дней. Комментарием УКС ТАСС пока не располагает.

Ранее в суд с аналогичными исками обратилась компания "Сибиряк" на сумму 221,6 млн рублей. Заседание по одному из этих исков назначено на 18 марта.

Универсиада в Красноярске проходит со 2 по 12 марта. Академия зимних видов спорта является крупнейшим объектом состязаний, здесь проходят соревнования по лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду и спортивному ориентированию на лыжах.