Омскому экс-министру за нанесение бюджету ущерба увеличили срок заключения

ОМСК, 7 марта. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор по делу о нанесении бюджету ущерба на сумму 900 млн рублей и увеличил срок лишения свободы экс-министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову, сообщил в четверг журналистам старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко. Ранее бывший чиновник уже был приговорен к 4,5 года колонии за аналогичное преступление, которое он совершил в должности первого заместителя главы департамента имущественных отношений мэрии Омска.

"Центральный районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. С учетом ранее назначенного наказания ему окончательно определено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2 года 6 месяцев", - сказал Павленко.

По его словам, Меренков, который осужден по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, по решению суда должен будет возместить нанесенный бюджету ущерб на сумму 900 млн рублей. Своей вины бывший чиновник не признал.

Павленко пояснил, что в январе 2008 года между департаментом имущественных отношений Омска и ООО "ДСК "Стройбетон" был заключен договор купли-продажи права на аренду девяти земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства. За это организация должна была заплатить более 1,1 млрд рублей с рассрочкой платежа до 2010 года.

Однако в нарушение условий договора организация выплатила только 234 млн рублей. А когда муниципальное ведомство обратилось в арбитражный суд для взыскания задолженности, Меренков подписал с компанией мировое соглашение, согласно которому договор купли-продажи права аренды подлежал расторжению, а орган местного самоуправления отказывался от требований по взысканию задолженности в размере более 900 млн рублей. По факту же договор расторгнут не был, земельные участки и далее использовались строительной компанией для осуществления предпринимательской деятельности.

Первое дело Меренкова

В сентябре 2018 году бывший министр уже был признан виновным в совершении восьми эпизодов превышения должностных полномочий с нанесением бюджету ущерба в размере 1 млрд рублей и приговорен к 4,5 года колонии. Суд установил, что в 2008-2012 годах Меренков, будучи первым замдиректора департамента имущественных отношений администрации города, совместно с директором департамента Юрием Гамбургом совершил ряд незаконных действий, направленных на предоставление в собственность аффилированным лицам по заведомо заниженной стоимости земельных участков. При этом был умышленно противозаконно изменен вид землепользования отчуждаемых объектов недвижимости, которые фактически находились в зоне жилой застройки.

Впоследствии данные земельные участки были реализованы под строительство индивидуальных коттеджей. В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 млн рублей. Также Меренков во время исполнения обязанностей директора департамента имущественных отношений администрации города, явно превышая свои полномочия, аналогичным способом передал в собственность граждан еще два земельных участка, причинив ущерб на 10 млн рублей.

Кроме того, в 2009-2012 годах Меренков не принимал мер по повышению размера арендной платы за пользование имуществом водопроводно-канализационного хозяйства Омска, переданного департаментом в аренду ОАО "Омскводоканал". В результате муниципальному бюджету был причинен крупный ущерб в размере около 884 млн рублей.

В марте 2014 года Меренков скрылся от органов предварительного следствия, сбежав из лечебного учреждения в Москве, где находился на стационарном лечении, и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2016 года экс- чиновник пришел в правоохранительные органы. Своей вины в ходе следствия и в суде он не признал.