Количество подтопленных участков в селе Алтайского края увеличилось до 30

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Вода из реки Чарыш зашла на территорию уже 30 приусадебных участков - ранее их было лишь 8. Из-за подъема воды в реке есть угроза подтопления села Карпово-2 в Краснощековском районе Алтайского края, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Подтоплено уже 30 приусадебных участков в селе Чарышское. Уровень воды - 230 см при критической отметке в 180 см; из-за повышения [уровня воды] создалась угроза подтопления в селе Карпово-2 в Краснощековском районе - там показатель гидропоста 322 см при критическом в 375 см. Прогнозируется дальнейший незначительный рост воды: по данным синоптиков, во второй половине дня опять дожди и град, обильные осадки могут спровоцировать подъем реки", - сказал собеседник агентства.

На месте работают спасатели, подготовлены плавсредства, проводится подворовый обход - все жители низменных участков проинформированы о расположении пунктов эвакуации. Пока подтопленных домов в крае нет, в пункты временного размещения люди не переезжают. Ранее сообщалось, что подъем воды в реке Чарыш спровоцировали обильные осадки в соседней Республике Алтай.

Село Чарышское, где живут около 3 тысяч человек, во время сильнейшего наводнения 2014 года первым приняло на себя удар стихии и было почти полностью затоплено. Тогда погибли два человека. В целом по региону ущерб от наводнения превысил 5 млрд рублей. В результате сильного паводка в 2018 году был причинен ущерб более чем на 1 млрд рублей.

Первая волна паводка в 2019 году прошла в Алтайском крае практически без последствий. Вторая ожидается в третьей декаде мая - первой декаде июня. В зону подтопления в регионе могут попасть 128 населенных пунктов.