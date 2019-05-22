Участок федерального Чуйского тракта в Горном Алтае находится под угрозой подтопления

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Угроза подтопления существует на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" на 653 км, в Онгудайском районе Республики Алтай. Дорожники предпринимают меры по обеспечению безопасного проезда, сообщается в среду на сайте регионального управления Росавтодора - УПРДОР "Алтай".

"Неблагоприятная погодная обстановка сложилась из-за дождей: произошел разлив реки Малый Ильгумень, размыло откос и частично обочину Чуйского тракта, уровень воды до верха земляного полотна - 30 см. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Чтобы недопустить разрушения дороги, работает специализированная дорожная техника - экскаватор и два автосамосвала. Размытые участки отсыпают бутовым камнем и скальным грунтом. Организовано взаимодействие с МЧС и ГИБДД. Проезд на сегодня обеспечен в полном объеме.

Сообщалось, что из-за сильных дождей в Республике Алтай оказались отрезанными от автосообщения два села - подтопило подъездные пути местного значения. На местах работают спасатели, ведется мониторинг подъема воды. Подтопленных населенных пунктов нет. Новые осадки ожидаются сегодня вечером и ночью.

Последние два года паводковая ситуация в Горном Алтае была стабильной, но в 2014 году регион пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда пострадали более 43,5 тыс. человек, были разрушены 222 км дорог, 235 мостов, в 97 населенных пунктах было подтоплено более 7,5 тыс. жилых домов.

На выплаты пострадавшим из федерального бюджета было направлено почти 1,9 млрд рублей, а 1,4 млрд рублей республика получила на капремонт жилья. Общий ущерб был оценен в 6,5 млрд рублей.