Экс-глава Алтая Бердников пока не собирается искать новую работу

ТАСС, 23 мая. Бывший глава Республики Алтай 66-летний Александр Бердников, отставку которого 20 марта принял президент РФ, сообщил в четверг ТАСС, что пока не собирается выходить на работу. Он планирует отдохнуть и позаниматься семейными делами.

Двадцатого марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Бердникова с поста главы Республики Алтай и назначил врио главы региона 46-летнего Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

"Я пока отдыхаю - это мое желание, не спешу. [Есть] семья, в порядок хозяйство, домашние дела [привожу], внуки и так далее. <…> Как только выйду на работу - скажу, пока нет смысла обсуждать. <…> Мне хорошо, комфортно, я [был] самый старый губернатор в России - мое желание было [уйти с поста], никто меня не выгонял, дорогу надо молодым расчищать - пусть работают", - сказал Бердников, отвечая на вопрос ТАСС о предполагаемом месте и времени выхода на новый пост.

Ранее Бердников сообщал ТАСС, что ему поступило несколько предложений о работе в Москве. Бывший глава региона не уточнил формат своего потенциального трудоустройства.

Бердников родился 8 апреля 1953 г. в Горно-Алтайске. Работал в милиции - прошел путь от участкового до назначения в 1993 г. министром внутренних дел Республики Алтай, в 2002 г. был назначен главным федеральным инспектором региона. 13 декабря 2005 г. президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госсобрания - Эл Курултая (парламента) Республики Алтай кандидатуру Бердникова для наделения полномочиями главы, председателя правительства республики, 20 января 2006 г. прошла его инаугурация. 12 января 2010 г. Эл Курултай вновь наделил его полномочиями главы региона по представлению президента РФ Дмитрия Медведева, Бердников вступил в должность 20 января того же года.

18 января 2014 г., в связи с истечением срока полномочий, Путин назначил Бердникова временно исполняющим обязанности главы региона. 14 сентября 2014 г. Бердников был избран главой, председателем правительства Республики Алтай. Он получил 50,63% голосов избирателей.