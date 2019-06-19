Суд 28 июня начнет рассмотрение дела руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова в среду назначил на 28 июня начало рассмотрения по существу уголовного дела в отношении руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Дата следующего судебного заседания для рассмотрения дела по существу <… > 28 июня [2019 года]", - сказал судья Николай Быданцев.
В среду суд решает вопрос об избрании Бурсину меры пресечения на время судебных разбирательств.
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Бурсину вменяется халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, он в нарушение требований закона и устава подразделений пожарной охраны не организовал управление силами и средствами на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом. Свою вину Бурсин на этапе расследования не признал.
Дело в отношении Бурсина стало вторым уголовным делом, связанным с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", которое уже передано в суд. В начале мая в Заводском районном суде начался процесс в отношении еще семи человек: начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игоря Полозиненко и инженера компании Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, технического директора компании - собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгия Соболева и гендиректора ККК Юлии Богдановой.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела, их фигурантами стали в общей сложности 15 человек.