Суд 28 июня начнет рассмотрение дела руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова в среду назначил на 28 июня начало рассмотрения по существу уголовного дела в отношении руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Дата следующего судебного заседания для рассмотрения дела по существу <… > 28 июня [2019 года]", - сказал судья Николай Быданцев.

В среду суд решает вопрос об избрании Бурсину меры пресечения на время судебных разбирательств.