Иркутские единороссы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Иркутское региональное отделение партии "Единая Россия" начало сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших от паводка населенных пунктов. Об этом в четверг говорится на сайте реготделения.

"На данный момент людям прежде всего нужны питьевая вода, продукты длительного хранения, теплая одежда. Мы постоянно держим связь с подтопленными районами и готовы оказать любую помощь пострадавшим", - цитируют в сообщении секретаря отделения Сергея Сокола.

Количество подтопленных паводком домов в Иркутской области выросло до 732, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ. Пострадали 12 населенных пунктов. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Паводки начались в связи с сильными дождями.