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Паводки в Иркутской области

В подтопленном иркутском Тулуне спасли молодого человека, решившего преодолеть поток воды

Спасенный является жителем Заларинского района

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в подтопленном городе Тулуне Иркутской области спасли 19-летнего молодого человека, которого уносило потоком воды. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС, опубликованном в субботу.

"19-летний молодой человек на свой страх и риск отправился покорять водную преграду, в руках у него была сумка с вещами и ноутбук. Не рассчитав свои силы, парень стал тонуть, его подхватило быстрое течение, однако он успел позвать на помощь. В это время окрестность патрулировали сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и спасатели областной аварийно-спасательной службы города Саянска. Услышав крики о помощи, инспекторы направили моторную лодку в сторону тонущего человека", - говорится в сообщении.

С другого берега сотрудники МЧС кинули спасательный круг и с его помощью вытянули молодого человека на берег, оказали ему первую помощь и обогрели. Отмечается, что спасенный является жителем Заларинского района, ему нужно было проехать через Тулун, но проходящий по городу участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" перекрыт из-за подтопления.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах. В Тулунском районе погибли два человека - 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
Паводки в Иркутской области
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