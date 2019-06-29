Уровень воды в реке в иркутском Тулуне снизился на 6 см за два часа

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ия в городе Тулун в Иркутской области продолжает снижаться, вода за минувшие два часа опустилась на шесть сантиметров - до 13,77 м при критической отметке в 7 метров. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Тулуна "ВКонтакте".

"Уровень воды в реке Ия на 18:00 (13:00 мск) 29 июня составил 1377 см (- 6)", - говорится в сообщении. Двумя часами ранее уровень воды в реке составлял 1383 см.

В Тулуне с населением почти 42 тыс. человек на утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. МЧС ведет поисково-спасательные работы. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. В районном центре развернуто два пункта временного размещения.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.