В Минэнерго сообщили, что паводок в Иркутской области не угрожает работе Братской ГЭС

"По общей остановке гидрологической в части Ангарского каскада, здесь ситуация довольно положительная. Так как у нас воды были маловодные, соответственно водохранилище имеет увеличенную возможность запаса воды. Если говорить о Братской ГЭС, за сутки прошедшие мы получили плюсом только 10 сантиметров при том, что емкость водохранилища позволяет еще более четырех метров набирать. Поэтому здесь рисков мы не видим", - заявил он по ситуации с паводком в Иркутской области.

Он также указал на определенные трудности с восстановительными работами. "Сейчас затрудняет аварийно-восстановительные работы высокий уровень воды. Мы сегодня подробно посмотрели город Тулун, на подстанциях некоторых вода превышает два метра, то есть восстановительные работы сможем начать только после схода воды", - сообщил Черезов.

Кроме того, он описал общую картину разрушений энергетических объектов в связи с паводком. "Сейчас на повреждении находятся три линии 35 киловольт, 29 линий - 6-10 киловольт и 284 трансформаторных подстанций. Но что важно, что отключения были произведены своевременно, повреждения оборудования не было. И была обеспечена безопасность населения" - сказал он.