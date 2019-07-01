Синоптики прогнозируют возвращение ливневых дождей в Иркутскую область 6 июля

Ранее в Иркутской области произошли подтопления из-за подъема уровня воды в реках после сильных дождей. С 25 по 27 июня количество выпавших осадков в отдельных районах региона превысило норму в 1,5-3,5 раза. В зону подтопления попали пять районов: Тулунский, Тайшетский, Нижнеудинский, Зиминский и Чунский, в понедельник Куйтунский район стал шестым.

ТАСС, 1 июля. Сильные ливни вернутся в пострадавшую от паводка Иркутскую область в ближайшую субботу. Всю рабочую неделю ожидается понижение интенсивности дождей и высокая температура, однако на выходных в регион придут осадки 20-30 мм, сообщили ТАСС в понедельник в центре "Фобос".

"В ближайшую неделю сильных дождей не ожидается, хотя местами кратковременные могут пройти. И только в конце недели, в субботу-воскресенье, снова пройдут ливневые дожди с грозами. При этом количество осадков может составить 20-30 мм", - сказал собеседник агентства.

В центре "Фобос" пояснили, что кратковременные дожди, которые могут пройти в ближайшее время, принесут с собой осадки в пределах 2-5 мм. В пятницу осадков не ожидается. На севере области температура в ближайшие несколько дней будет достигать 25-28 градусов, на юге - более 30.

В Забайкальском крае сильных дождей не ожидается, температура будет в пределах 20-25 градусов. "В Красноярском крае антициклон, атмосферных фронтов тоже нет, будет тепло, солнечно. В пределах 30 градусов, собственно, как и на севере Иркутской области. <…> Кратковременные дожди пройдут только в южных районах этих субъектов федерации", - добавили в синоптики.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, утром 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области оставались подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.