Пострадавшие от паводка в Иркутской области получат помощь в строительстве жилья

"Мы проработали ряд вариантов. Это строительство там же, в тех же муниципальных образованиях на новых площадках. Сейчас совместно с муниципалитетами эти площадки выбираются. - сказал Левченко. - Второе - предоставление земельных участков в других местах и выделение средств и материалов для строительства таких индивидуальных жилых домов. Уже есть подрядчики, которые предлагают достаточно быстро построить такие дома".

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области проработали ряд вариантов по строительству нового жилья для пострадавших от паводка жителей субъекта. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко в эфире телеканала " Россия-24 " в понедельник.

Левченко также отметил, что выплаты и компенсации фермеры смогут получить после подсчета всех потерь и разрушений. "Пока с учетом того, что вода не отступила определить общие или конкретные цифры сложно", - сказал он.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.