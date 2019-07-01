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Паводок в Иркутской области

Пострадавшие от паводка в Иркутской области получат помощь в строительстве жилья

Глава региона Сергей Левченко отметил, что один из вариантов - предоставление земельных участков на новых местах и выделение средств и материалов для строительства индивидуальных домов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области проработали ряд вариантов по строительству нового жилья для пострадавших от паводка жителей субъекта. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Мы проработали ряд вариантов. Это строительство там же, в тех же муниципальных образованиях на новых площадках. Сейчас совместно с муниципалитетами эти площадки выбираются. - сказал Левченко. - Второе - предоставление земельных участков в других местах и выделение средств и материалов для строительства таких индивидуальных жилых домов. Уже есть подрядчики, которые предлагают достаточно быстро построить такие дома".

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Левченко также отметил, что выплаты и компенсации фермеры смогут получить после подсчета всех потерь и разрушений. "Пока с учетом того, что вода не отступила определить общие или конкретные цифры сложно", - сказал он.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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