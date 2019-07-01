Сотни грузовиков стоят на перекрытой трассе в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Сотни фур с промышленными и продовольственными грузами стоят в многокилометровых пробках на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, которая перекрыта из-за паводков в регионе. Компании-перевозчики несут убытки из-за простоя автомобилей, рассказал ТАСС в понедельник руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Сибирскому федеральном округу (СФО) Анатолий Антонов.

"У перевозчиков значительная часть машин находится в лизинге, они финансово обременены, им надо работать. То есть, машина простаивать будет, а перевозчику все равно нужно лизинговые платежи вносить", - сказал Антонов, отметив, что сейчас речь идет о более чем ста грузовых машинах, стоящих в пробках.

По его словам, основной поток грузов, проходящих через этот район, идет с Дальнего Востока и Китая, откуда их ввозят в Россию через погранпункты в Бурятии и Забайкальском крае. Наибольший ущерб для перевозчика из-за истечения сроков годности скоропортящихся продуктов: более 50% от всего груза - это фрукты и овощи.

Антонов отметил, для скоропортящихся грузов три-четыре дня простоя из-за паводка могут быть не фатальны, если исправна рефрижераторная установка, которыми оснащаются перевозящие продукты фуры. В противном случае есть риск потерять груз, к тому же несколько дней простоя могут привести к проблемам с клиентами, если в договоре с ними не оговорены форс-мажорные обстоятельства.

Проблемы перевозчиков

По словам коммерческого директора крупной компании-перевозчика "Сибирский экспедитор" Дмитрия Минора, восемь грузовых фур компании сейчас стоят в районе Тулуна, ожидая, пока спадет вода и откроется для движения трасса.

"У нас там рефрижераторы. Мы сейчас стоим, жжем солярку, чтобы поддерживать температуру внутри. Дорога перекрыта, машины не могут ехать. Пробки что с одной стороны, что с другой стороны", - сказал он.

Минор пояснил, что компания перевозит в Улан-Удэ, Читу и Иркутск продукты питания. По его словам, помимо дальнобойщиков, в многокилометровых пробках оказались и легковые автомобили. Местные жители помогают водителям, приносят им еду и воду, несмотря на то, что сами нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по участку федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне Иркутской области, затопленному и закрытому в результате паводка, может быть возобновлено не ранее чем через 1-2 суток после полного схода воды.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.