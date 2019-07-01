ПФР направил 870 млн руб. на досрочную выплату пенсий пострадавшим в Иркутской области

"В связи с чрезвычайной ситуацией выплата за июль 2019 года в пострадавших районах (Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский) осуществлена досрочно 30 июня 2019 года в полном объеме на сумму 870 млн рублей, из которых 352 млн рублей - доставка почтой, 517,9 млн руб. - в кредитные учреждения", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) направил 870 млн рублей на досрочную выплату пенсий пострадавшим от паводков в Иркутской области, сообщила в понедельник пресс-служба ПФР.

По информации ПФР, на 1 июля в подтопленных населенных пунктах проживает 35 380 получателей пенсионных выплат, из них, по предварительным данным, пострадали более 10 тыс. человек.

Во всех штабах по ликвидации ЧС и пунктах временного размещения граждан ведется прием по вопросам выплаты пенсий, оказывается содействие по восстановлению документов.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок. Также подтоплены 18 социально значимых объектов и 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуированы 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, в том числе 19 детей.