Церковь окажет помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь организовала в городе Тулун центр гуманитарной помощи для пострадавших от паводка, сообщает в понедельник пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

"В городе Тулун, который больше других пострадал от наводнения в Иркутской области, Русская православная церковь организовала центр гуманитарной помощи и доставку воды, хлеба и иной гуманитарной помощи из Братска и Саянска в штаб помощи пострадавшим от наводнения. Из штаба гуманитарная помощь будет распределяться в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, воду, муку, медикаменты и другую гуманитарную помощь доставят в штаб помощи пострадавшим из Братской и Саянской епархии к вечеру 2 июля. В Никольском храме Тулуна уже работает центр сбора и распределении гуманитарной помощи, где нуждающиеся могут получить воду, продуты, средства гигиены и одежду.