Церковь окажет помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь организовала в городе Тулун центр гуманитарной помощи для пострадавших от паводка, сообщает в понедельник пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
"В городе Тулун, который больше других пострадал от наводнения в Иркутской области, Русская православная церковь организовала центр гуманитарной помощи и доставку воды, хлеба и иной гуманитарной помощи из Братска и Саянска в штаб помощи пострадавшим от наводнения. Из штаба гуманитарная помощь будет распределяться в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, воду, муку, медикаменты и другую гуманитарную помощь доставят в штаб помощи пострадавшим из Братской и Саянской епархии к вечеру 2 июля. В Никольском храме Тулуна уже работает центр сбора и распределении гуманитарной помощи, где нуждающиеся могут получить воду, продуты, средства гигиены и одежду.
"Вода потихоньку начинят спадать, но дамба на реке Ия мешает воде уходить. Пятиэтажные дома в центре города затоплены до потолка второго этажа. В Саянске мы собрали крупы, детское питание, средства гигиены, детские вещи", - приводятся в сообщении слова руководителя социального отдела Саянской епархии иерея Владимира Данилко.
Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.
По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков. Из зоны бедствия эвакуирован 1 тыс. 161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализированы 136 человек, из них 19 детей.