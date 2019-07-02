Более 1,3 тыс. человек обратились за медпомощью в связи с паводком Иркутской области

Ранее сообщалось, что в результате паводка пострадали 1244 человека, 1067 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, в их числе 59 детей. В больницах находится 191 человек, включая 38 детей.

ТАСС, 2 июля. Число обратившихся за медицинской помощью в пострадавшей от паводка Иркутской области увеличилось до более чем 1,3 тыс. человек. В больницах находятся порядка 200 человек, десять из них - в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС во вторник в региональном министерстве здравоохранения.

"Обратилось за медицинской помощью 1303 человека, из них 104 ребенка. Поводами к обращению послужили переохлаждение, обострение хронических заболеваний, какие-либо бытовые травмы - ссадины, ушибы, реакция на стресс", - сообщили в министерстве, добавив, что медпрепаратов и вакцин на данный момент хватает, граждане проходят вакцинацию.

По информации ведомства, госпитализирован 201 человек, среди которых 41 ребенок. "В состоянии средней тяжести десять взрослых, остальные - в удовлетворительном", - добавил собеседник агентства.

В подтопленных районах работают суммарно 27 бригад медработников, среди которых психологи и сотрудники районных больниц. На данный момент проведено более 660 обходов для помощи гражданам.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на семь метров превышал критические отметки. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25 июня были подтоплены свыше 6,6 тыс. жилых домов, в которых проживают более 32 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. Из зоны бедствия эвакуированы более 2500 человек.