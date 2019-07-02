В МЧС обещают спасти дома жителей Тулуна, образовавшие затор у моста

Ранее сообщалось, что в Тулуне 1 июля около 300 частных домов, которые сильным потоком воды снесло с улиц, образовали огромный затор под мостом через реку Ия на федеральной трассе Р-255 "Сибирь".

ИРКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб намерены спасти уцелевшие дома подтопленного города Тулуна в Иркутской области, которые снесло паводком к мосту через реку Ия, где они образовали затор. Об этом во вторник сообщил журналистам глава Иркутского МЧС Валентин Нелюбов.

"По сходу воды мы будем начинать заниматься разрушенными конструкциями, которые есть. Сейчас рассматриваем технические решения, как можно поднять и эвакуировать дома, снесенные течением, которые пострадали минимально. Есть определенные проблемные вопросы, но мы их сейчас решаем, по крайней мере решили по погрузочному механизму - выделяется подъемный кран грузоподъемностью 60 тонн на эту работу. Сейчас нужно решить вопрос по перевозке", - сказал Нелюбов.

Ситуация стабилизируется

Он отметил, что ситуация с паводками в регионе стабилизируется, сейчас сложнее всего в Тулуне, "где наибольшее скопление населения, наибольшее количество разрушенных и пострадавших домов, а также наибольшее количество людей, которые находятся в пунктах временного размещения". Также Нелюбов сообщил, что в Иркутской области установилась типичная для региона погода: более 30 градусов жары и умеренные осадки, "которые на ситуацию с паводками уже не влияют".

В пресс-службе федерального казенного учреждения Управление автодорог (Упрдор) "Прибайкалье" ТАСС сообщили, что дома, образовавшие затор под мостом на реке Ия, начало сносить далее по течению после того, как уровень воды стал снижаться. Опасности, что затор снесет мост, нет, утверждают в управлении.

"Наша спецтехника разбирает дома, которые вынесло потоком на проезжую часть. Те дома, которые врезались в мост, [сносит дальше]. Уровень воды падает, и дома проходят под мостом - [уплыли] примерно две трети домов. Когда вода спадет, дома будут подтягивать к берегу с помощью спецтехники, все это разгребать. [Угрозы, что затор разрушит мост], нет", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас идет подсчет ущерба по федеральным объектам. Специалисты работают в Нижнеудинске, где вода сошла, в Тулуне пока вода стоит, потери будут оценивать, когда она сойдет. Восстановительные работы начали в Нижнеудинске - рабочие расчищают проезжую часть от мусора.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 1300 человек пострадали, из них около 200 госпитализированы.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 22:00 (17:00 мск) 1 июля вода зафиксирована на отметке 9,91 м.