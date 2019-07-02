В Иркутской области восстановлено движение по трассе "Сибирь"

"С минуты на минуту открывается движение по федеральной трассе", - сказал он.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Закрытое из-за паводка движение по федеральной трассе Р255 "Сибирь" под Иркутском восстановлено, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

По его словам, в первые два часа будут пропускать только легковой транспорт, затем будет организовано реверсивное движение большегрузов.

Он отметил, что с момента подъема воды до критических отметок ее уровень упал на 4 метра. "Уровень воды продолжает падать, вода упала примерно на 4 метра", - сказал Нелюбов.

Сейчас в местах, где вода практически ушла, ведется очистка проездов, откачка воды из домов и подвалов, начинается просушка. "Ведутся аварийно-восстановительные работы, уборка мусора", - сказал он.

Движение на трассе Р255 "Сибирь" было закрыто с 28 июня до особого распоряжения. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск доехать на автомобиле до настоящего момента было невозможно. Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе действует режим ЧС.