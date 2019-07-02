Левченко обратился к банкам с просьбой смягчить кредитные условия пострадавшим от паводка

"Вариантов много: не штрафовать, снижать проценты по кредитам, прощать [просрочку]. Я уже написал [банкам], спросил, кто у вас брал кредиты - ипотечные, потребительские. Можем мы параллельно вести переговоры, на что население пойдет, а за это время посчитаем. Задание уже дано такое", - сказал он.

ТАСС, 2 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области ведут переговоры с банками о снижении процентов по кредитам и возможности не штрафовать граждан, пострадавших от паводка, сообщил ТАСС во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

По его словам, в первую очередь ведутся переговоры со Сбербанком и ВТБ, которые имели подразделения в данных районах. Для проведения этой процедуры важно узнать, сколько человек проживало на данных территориях. В настоящее время эта информация выясняется.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. В регионе действует режим ЧС. По последним данным, погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 1300 человек пострадали, из них около 200 госпитализированы.

В Тулуне подтоплено более тысячи домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов, участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Уровень воды в реке Ие днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 14:00 (9:00 мск) 2 июля вода зафиксирована на отметке 9 м.