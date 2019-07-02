Прокуратура: власти Тайшетского района Приангарья не обеспечили оповещение о паводке

"Администрацией муниципального образования Тайшетский район самостоятельно не организованы эвакуационные мероприятия на территориях Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований. Силы и средства, направленные на спасение и жизнеобеспечение людей указанных муниципальных образований, не направлялись, что создало угрозу жизни и здоровью граждан, повлекло причинение имущественного ущерба гражданам и организациям", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Администрация Тайшетского района не информировала жителей о паводке и не организовала эвакуационных мероприятий, сообщается во вторник на сайте прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура сообщает, что администрация Тайшетского района не обеспечила своевременное и гарантированное информирование каждого жителя о ЧС, о правилах поведения и способах защиты с использованием современных информационных технологий. Уточняется, что комплексная система экстренного оповещения населения о ЧС на территории Тайшетского района отсутствует. Мэру Тайшетского района внесено представление.

Режим ЧС введен на территории Тайшетского муниципального образования 26 июня в 20:00 по местному времени, 27 июня в 02:30 по местному времени глава Рождественского муниципального образования сообщил администрации Тайшетского района, что в деревне Рождественка наблюдается повышение уровня воды в реке Бирюса, сведения о подтоплении населенных пунктов сообщали и главы Зареченского и Шиткинского муниципальных образований. В 04:20 по местному времени в зоне подтопления в Тайшетском районе оказались 12 жилых домов и автомобильная дорога. Около 19:00 по местному времени 27 июня погибла местная жительница, которую унесло течением, когда она упала в воду, переходя подтопленную улицу.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 пока остается неизвестной. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1258 человек, в том числе 97 детей. 191 человек, в том числе 38 детей, был госпитализирован. По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, восемь социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.