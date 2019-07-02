Иркутские чиновники получили представления прокуратуры за ненадлежащее оповещение о ЧС

"В настоящее время по фактам ненадлежащего и несвоевременного оповещения населения о чрезвычайной ситуации уже внесены представления: прокурором Тулунского района мэрам города Тулуна и Тулунского района, главам 8 сельских поселений; прокурором города Нижнеудинска мэру города; Тайшетским межрайонным прокурором главам Рождественского и Шиткинского муниципальных образований, прокурором Чунского района главе Октябрьского сельского поселения", - говорится в сообщении.

ТАСС, 2 июля. Районные и городские прокуратуры внесли представления 14 муниципальным чиновникам в Иркутской области за несвоевременное и ненадлежащее информирование населения о чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Поясняется, что прокуратурой будет поставлен вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1258 человек, в том числе 97 детей. 191 человек, в том числе 38 детей, были госпитализированы.

По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, 8 социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.