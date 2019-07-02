В иркутском Тулуне разработали план по разбору завалов из домов под мостом

ТАСС, 2 июля. МЧС совместно с другими службами разработало план по разбору завалов, образовавшихся из снесенных паводком домов, под мостом в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Затор в районе моста через реку Ия в Тулуне, по которому проходит участок федеральной трассе, образовали более 300 частных домов. Их снесло сильным потоком воды во время паводка. "Фактически уже сформирован план работ по разбору завалов около автомобильного моста", - сказал он журналистам. Нелюбов сообщил, что комплекс работ по восстановлению жизнедеятельности Тулуна продолжается. "В настоящее время очищаем проходы улиц, которые освободились от воды, убираем разрушенные конструкции домов. Автомобильное движение по федеральной автодороге "Сибирь" восстановлено", - рассказал Нелюбов.

Он добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются, проводится патрулирование затопленной территории и той, которая освобождается от воды, выставлены дополнительные посты сотрудников Росгвардии и полиции для недопущения фактов мародерства. "В целом работы выходят уже на плановый режим. По мере схода воды восстанавливаются коммунальные системы и электроснабжение", - сказал начальник главка.

По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек и 13 числятся пропавшими без вести.