Военные начали раздачу питьевой воды жителям в зоне ЧС в Иркутской области

"Для обеспечения водой мы развернули группировку из 10 автоцистерн, которые уже приступили в различных точках города и наиболее пострадавших районах к выдаче питьевой воды. Кроме того, только что пришла колонна авторазливочных станций в количестве восьми единиц, которые будут обеспечивать население технической водой, в дальнейшем мы нарастим группировку, в том числе и очистными станциями", - сказал Лапин.

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подвозу питьевой воды для жителей Тулуна Иркутской области. Об этом во вторник сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, который прибыл в Тулун 1 июля.

На улицах Тулуна расклеены списки адресов, куда водовозы доставляют питьевую воду, в перечень вошли более 20 мест.

Командующий добавил, что в Тулун доставлен второй хлебозавод. "В ближайшее время он также будет развернут", - уточнил Лапин. Ранее сообщалось, что два хлебозавода позволят выпекать до шести тонн хлеба в сутки.

В зону бедствия уже направлены около тысячи военнослужащих, первая группа которых прибыла в Тулун 1 июля, примерно 300 единиц военной и специальной техники, самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Руководит группировкой командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Инженеры ЦВО также задействуют в зоне паводка мобильную станцию комплексной очистки воды СКО-10 "Гигиена", сообщили журналистам в пресс-службе округа.



"Станция, состоящая на вооружении инженерных подразделений танковой дивизии ЦВО, будет доставлена самолетом военно-транспортной авиации ВКС России в город Братск с челябинского аэродрома Шагол", - сообщили в пресс-службе.

СКО-10 "Гигиена" установлена на базе автомобиля "КамАЗ" и способна фильтровать до 10 кубических метров воды в час.

Паводки в Иркутской области

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тыс. человек.

По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, 8 социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.