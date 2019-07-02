В Иркутской области 3-4 июля ожидаются сильные дожди и грозы

ТАСС, 2 июля. Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в Иркутской области в среду 3 июля и в четверг 4 июля. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

"3 июля местами в западных и северо-восточных районах, 4 июля в западных и южных районах ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с. <…> 3-4 июля сохранятся высокие уровни в нижнем течении рек Ия, Бирюса", - говорится в сообщении службы.

Понижение уровня воды, согласно информации Росгидромета, составит 85-180 см на реке Ие, 40-70 см на Бирюсе, а на остальных левобережных притоках реки Ангары - преимущественно от 10 до 25 см. Высокие уровни в нижнем течении рек Ия и Бирюса 3 и 4 июля сохранятся.

По информации Росгидромета, паводковая вода на Бирюсе и Уде смещается в Красноярский край. "По данным с постов наземной наблюдательной сети Росгидромета, на этих реках отмечается повышение уровня воды без достижения опасных отметок", - уточняют в ведомстве.

При этом 2 июля наблюдается спад уровня воды, но подтопление пониженных участков местности сохраняется. На реках Ока, Ия и Бирюса отмечается понижение уровня воды на 110-215 см, на реках Белая и Уда - от 35 до 55 см. Местами также сохраняются высокие уровни воды - на 10-230 см превышающие критические отметки, - и затопление населенных пунктов, расположенных в поймах рек.