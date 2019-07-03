Оценка состояния пострадавшего жилья в Тулуне займет не менее 10 дней

ТАСС, 3 июля. Комиссиям, которые проводят оценку состояния поврежденного в результате наводнения жилья в Тулуне Иркутской области, придется работать не менее десяти дней, сообщил ТАСС в среду заместитель мэра городского округа Тулун, председатель комитета ЖКХ Андрей Нижегородцев.
"У нас более 3 тыс. жилых домов пострадали, если даже комиссия будет по 300 домов с лишним отрабатывать - у нас несколько их (групп комиссий работают), то получается, наверное, порядка десяти дней (займет оценка ущерба жилью). Непосредственная оценка ущерба - не такое простое дело", - сказал Нижегородцев.
Комиссии изучают состояние домов, в том числе используя фотофиксацию, идет прием заявлений от населения. На сегодня принято более тысячи заявлений от граждан, чье жилье пострадало во время наводнения.
По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, 5 социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.
Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды только в реке Ия в городе Тулун, который пострадали сильнее всего, почти на 7 метров превышал критическую отметку.