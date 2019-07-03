Оценка состояния пострадавшего жилья в Тулуне займет не менее 10 дней

ТАСС, 3 июля. Комиссиям, которые проводят оценку состояния поврежденного в результате наводнения жилья в Тулуне Иркутской области, придется работать не менее десяти дней, сообщил ТАСС в среду заместитель мэра городского округа Тулун, председатель комитета ЖКХ Андрей Нижегородцев.

"У нас более 3 тыс. жилых домов пострадали, если даже комиссия будет по 300 домов с лишним отрабатывать - у нас несколько их (групп комиссий работают), то получается, наверное, порядка десяти дней (займет оценка ущерба жилью). Непосредственная оценка ущерба - не такое простое дело", - сказал Нижегородцев.