Около 7 тыс. пострадавших от наводнения в Иркутской области получили материальную помощь

"Единовременную материальную помощь получили 6984 пострадавших от паводков. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма выплат - 69,8 млн рублей. Сегодня планируется осуществить выплату 5692 гражданам", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Около 7 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили единовременную материальную помощь. Всего выплачено около 70 млн рублей, сообщается в среду в пресс-релизе правительства региона.

Общее количество пострадавших от паводка, которые получат материальную помощь, в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском и Чунском составляет, по предварительным данным, 25 тыс. Цифра предварительная - она основана на данных, которые предоставляют главы муниципальных образований подтопленных районов. В перечнях они указывают только тех, чьи дома пострадали.

Списки, предоставленные главами муниципальных образований, проверяет управление миграции.

Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные на пострадавших территориях. На данный момент поступило 12 тысяч заявлений.

На пострадавших территориях создано 48 комиссий по оценке ущерба, которые обследуют поврежденное жилье. На основании выводов комиссии будут произведены выплаты компенсаций. Компенсация за частичную утрату имущества составляет 50 тыс. рублей, за полную - 100 тыс. рублей.

По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и десять участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды только в реке Ия в городе Тулун, который пострадали сильнее всего, почти на семь метров превышал критическую отметку.