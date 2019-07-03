Регионы Сибири готовы принять в санаториях более 1,7 тыс. пострадавших при паводке

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Восемь регионов Сибирского федерального округа (СФО) готовы разместить более 1,7 тысячи человек из пострадавших территорий в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, социальных учреждениях, сообщается на сайте полпреда представителя президента в СФО в среду.

"На финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки пострадавших граждан из федерального бюджета выделено 662 млн рублей, в настоящий момент выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей произведены более 3 тыс. пострадавшим гражданам. Работа по формированию списков пострадавших продолжается", - говорится в сообщении.

В нем также сказано, что учреждения Тульской области, Республики Северная Осетия-Алания, Ханты-Мансийского автономного округа приглашают более 900 детей на отдых во всероссийские оздоровительные центры "Океан", "Смена" и "Орлёнок".

По данным МЧС России, по состоянию на утро 3 июля в Иркутской области в результате дождевого паводка остаются подтопленными 3426 жилых дома в 31 населенных пунктах 3 районов, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, 5 социально-значимый объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.