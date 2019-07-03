Почти 9% проб воды в подтопленных районах Иркутской области не соответствуют нормативам

"Исследовано более 192 проб доставляемой населению воды, воды источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям 17 проб", - говорится в сообщении.

ТАСС, 3 июля. Специалисты Роспотребнадзора отобрали 192 пробы воды из систем водоснабжения пострадавших от паводка районов Иркутской области. Из них 17 (9%) оказались не соответствующими нормативам, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что специалисты иркутского Роспотребнадзора не позволяют включить воду в Нижнеудинском районе Иркутской области, где уже прошла волна паводка. Причина заключается в мутности воды, для запуска необходимо провести дезинфекцию систем. Нестандартные пробы также зарегистрированы в Чунском и Тайшетском районах.

По информации Роспотребнадзора, для того, чтобы не допустить инфекционной заболеваемости, необходимо дезинфицировать 3 тысячи частных колодцев, семь источников водоснабжения, 5 тыс. домовладений, 9 тыс. выгребных ям и септиков. Ведомство напоминает, что некипяченую воду сейчас употреблять нельзя.

По последним данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим.

По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых домов, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 ребенка, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.